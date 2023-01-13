Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mata (dk. 45+4 ve 45+6), Gomis (dk. 77) (Galatasaray)

Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

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