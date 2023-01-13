Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mata (dk. 45+4 ve 45+6) (Galatasaray)

45+6. dakikada ceza yayı üzerinden Icardi’nin yaptığı sert vuruşta top kaleci Erce’den döndü. Dönen topu takip eden Mata meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

45+4. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in bekletmeden ortasında arka direkte Mata’ın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’ye de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada sağ taraftan Oliveira’nın kullandığı kornerde arka direkte Nelsson topla buluştu. Nelsson’un arka direğe indirdiği topa Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada sol taraftan Dubois’in ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

9. dakikada Abdulkerim’in ceza sahasına doğru havalandırdığı top Hatayspor savunmasından sekti. Dönen topla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem’in kaleye sokulup dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

7. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Oliveira’nın ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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