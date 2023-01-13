Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Oliveira’nın ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.
9. dakikada Abdulkerim’in ceza sahasına doğru havalandırdığı top Hatayspor savunmasından sekti. Dönen topla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem’in kaleye sokulup dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
18. dakikada Kamil Ahmet’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan El Kaabi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’dan kornere çıktı.
27. dakikada sol taraftan Dubois’in ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
38. dakikada sağ taraftan Oliveira’nın kullandığı kornerde arka direkte Nelsson topla buluştu. Nelsson’un arka direğe indirdiği topa Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+4. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in bekletmeden ortasında arka direkte Mata’ın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’ye de çarparak ağlarla buluştu. 2-0
45+6. dakikada ceza yayı üzerinden Icardi’nin yaptığı sert vuruşta top kaleci Erce’den döndü. Dönen topu takip eden Mata meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Murat Altan xx, Ogün Kamacı xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Dubois xx, Oliveira xx, Torreira xx, Barış Alper Yılmaz xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Mata xxx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Midtsjo, Berkan Kutlu, Rashica, Seferovic, Yunus Akgün, Gomis, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Vranjes xx, Recep Burak Yılmaz xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Aabid xx, El Kaabi xx, Lobjanidze xx, Ribeiro xx, Bertuğ Özgür Yıldırım xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Onur Ergün, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Sadık Baş, Saint-Louis, Atsu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mata (dk. 45+4 ve 45+6) (Galatasaray)
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