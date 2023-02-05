Maxi Gomez, Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı

Maxi Gomez, Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı

90+2. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol eden Kerem’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada ceza yayı önünden Bakasetas’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

74. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

51. dakikada Trezeguet’in ceza sahası içinde Yunus Akgün’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.

42. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.

18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem’in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi’nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

13. saniyede Torreira’nın Muslera’ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir’in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

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