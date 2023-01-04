69. dakikada Ali Sowe’un derinlemesine pasında koşu yapan Malcuit, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte Emre Kılınç’ın kafa vuruşunda kaleye paralel giden top dışarı çıktı.

57. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Mertens, son çizgiden yaptığı orada Gomis, sol ayağıyla gelişine vurmak istedi. Top üstten dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.

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