41. dakikada Malcuit’in sağ taraftan ortasında, Zahid’in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta kaleci Muslera soluna yatarak topu çeldi. Oyun alanına dönen topa hareketlenen Zahid’in şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

30. dakikada sol kanattan Mertens’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, rakibini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır’ın ayaklarına da çarpan top ağlara gitti. 2-1

21. dakikada Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Abdülkerim, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

16. dakikada Rashica’nın sağ taraftan ortasında Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1

7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top penaltı noktasında Taylan Antalyalı’nın önünde kaldı. Taylan’ın röveşata ile yaptığı vuruşta üst direğe da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

5. dakikada Mertens’in pasında Berkan Kutlu, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Bahadır direk dibinden topu kornere çeldi.

3. dakikada Berkan’ın pasında Gomis ceza yayı önünden kafayla Mertens’in önüne indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 42 bin 124 taraftar izledi

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 42 bin 124 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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