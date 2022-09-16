89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konyaspor’un oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil Demirbağ kaleye geçti.

82. dakikada sol taraftan Dubois içeri yerden ortasını yaptı. Altıpas içinde Calvo’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

66. dakikada Yusuf Demir’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt’un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

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