Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Yusuf Demir’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt’un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.
71. dakikada Torreira’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.
82. dakikada sol taraftan Dubois içeri yerden ortasını yaptı. Altıpas içinde Calvo’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konyaspor’un oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil Demirbağ kaleye geçti.
Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xxx, Nelsson xx, Emin Bayram xx, Van Aanholt xx (Dubois dk. 78 x), Torreira xx, Oliveira xxx (Midtsjo dk. 87 ?), Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Mertens xx (Yusuf Demir dk. 63 x), Gomis xx (Icardi dk. 62 xx)
Yedekler: Okan Kocuk, Seferovic, Rashica, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calva xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Paz xx (Pavicic dk. 65 x), Bytqi xx, Endri Çekici xxx (Cebrail Karayel dk. 31 x (Oğulcan Ülgün dk. 81 ?), Muhammet xx (Diouf dk. 81 ?)
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Oliveira (dk. 2), Calvo (dk. 82 k.k.) (Galatasaray), Endri Çekici (dk. 15) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Sehic (dk. 89) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Icardi, Midtsjo (Galatasaray), Calvo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)
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