90+3. dakikada Ethemi’nin vuruşunda savunmaya da çarpan top Oğuzhan’ın önünde kaldı. Oğuzhan’ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

60. dakikada Rashica’nın pasında savunma arkasında sağ çaprazda topla buluşan Kerem’in yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.

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