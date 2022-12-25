Goller: Gomis (dk. 15 ve 37) (Galatasaray)

37. dakikada Mertens’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu Midtsjö, Gomis’e indirdi. Gomis gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi.

15. dakikada Boey’in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkle topla buluşan Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere uzaklaştırdı.

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