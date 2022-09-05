Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleden Galatasaray, 90+1’de bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleden Galatasaray, 90+1’de bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Toreira topuk pasıyla Yunus Akgün’ü gördü. Genç futbolcunun plase vuruşunda kaleci Günay yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Gomis’in pasında soldan ceza sahasına giren Mertens, Ertuğrul Ersoy tarafından düşürülünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada topun başına geçen Gomis, penaltıyı kalecinin soluna doğru kullandı ancak Günay Güvenç bu pozisyonda geçit vermedi.

83. dakikada soldan bindiren Patrick van Anholt ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Seferovic’in kafa vuruşunda Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Veliu, Nelsson’a çalımını atıp yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera topu kontrol etti.

90+1. dakikada Boey’in pasında topla buluşan Yunus’un şutunda kaleci Günay’dan topu Seferovic tamamladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Günay’dan dönerken, Kitsiou’ya çarpan top filelere gitti. 2-1

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Ali Saygın Ögel xx, Alpaslan Dedeş xx

Galatasaray: Muslera xxx, Boey xxx, Nelsson xxx, Abdülkerim x, Aanholt xx, Sergio Oliveira xxx (Berkan Kutlu dk. 76 xx), Torreira xxx (Emre Akbaba dk. 86 ?), Yunus Akgün xxx, Kerem Aktürkoğlu x (Emin Bayram dk. 46 xxx), Dries Mertens xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 76 xx), Gomis xx (Seferovic dk. 76 xx)

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Honousek xx, Kitsiou x, Jevtovic xx, Maxim xx, Abdulkadir xx (Furkan Soyalp dk. 75 xx), Mustafa Eskihellaç xx (Lazar Markovic dk. 59 xx), Sagal xxx (Veliu dk. 82 ?), Figueiredo x (Pekhart dk. 59 xx)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sagal (dk. 27) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 36), Kitsiou (dk. 90+1 k.k.) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Abdülkerim (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Oliveira, Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray), Günay, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK)