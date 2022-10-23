90+4. dakikada Abdulkerim Bardakcı’nın Efecan Karaca’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Abdulkerim Bardakcı’yı oyundan attı.

76. dakikada sol taraftan Balkovec’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Fer’in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Fer’in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

59. dakikada Efkan’ın pasında topla buluşan Lusamba’nın ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın plase şutunda Galatasaray savunmasına da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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