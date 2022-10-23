31. dakikada Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Candeias’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

22. dakikada Efkan’ın kendi ceza sahası içinde yaptığı hatalı pasta Oliveira araya girerek topu kaptı ve bekletmeden pasını kale önündeki Icardi’ye aktardı. Icardi’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

17. dakikada sağ taraftan Boey’in ortaladığı topa kale önünde Mertens’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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