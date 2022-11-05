Goller: Icardi (dk. 18 ve 59) (Galatasaray), Cenk Tosun (dk. 28) (Beşiktaş)

Kartal yine savunamadı

Kartal yine savunamadı

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rashica’nın ceza sahası içine girerek kaleye dikine sokulup yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun’un direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem’in ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Mertens’in kale önüne aktardığı pasta Icardi dokunuşunu yaptı. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topa Abdulkerim’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.