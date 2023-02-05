42. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.

18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem’in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi’nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

13. saniyede Torreira’nın Muslera’ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir’in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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