Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine girerek son çizgiye inen Boey pasını içeri aktardı. Kale önünde Oliveira’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

6. dakikada sol taraftan Bytqi’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Endri Çekici’nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışından Endri Çekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

23. dakikada Emin’in hatasında topu kapan Muhammet Demir sağ taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek pasını ortaya aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Endri Çekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz’un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner Dikmen’in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Soner’in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xxx, Nelsson xx, Emin Bayram xx, Van Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xxx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xx, Gomis xx

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Berkan Kutlu, Rashica, Yusuf Demir, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calva xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Paz xx, Bytqi xx, Endri Çekici xxx (Cebrail Karayel dk. 31 x), Muhammet xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Diouf

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Oliveira (dk. 2) (Galatasaray), Endri Çekici (dk. 15) (Konyaspor)

Sarı kart: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)