Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

44. dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz’un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner Dikmen’in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Soner’in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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