45. dakikada Abdülkerim’in hava topu mücadelesinde Figueiredo’ya yaptığı müdahale sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu futbolcuya ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

41. dakikada Kerem’in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Boey’in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

38. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oliveira önünü boşaltıp plase bir vuruş yaptı. Kaleci Günay son anda köşeye giden topu kornere tokatladı.

36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yunus’un yerden ortasına Abdulkadir Parmak ayak koydu ancak top Hanousek’in omuzundan kale sahasına geri döndü. Bu noktada yükselen Gomis kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-1

33. dakikada Abdülkerim’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Oliveira yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Günay 2 hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç orta alandaki Maxim’i gördü. Bu futbolcunun pasında soldan ceza sahasına giren Sagal’ın çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-1

17. dakikada Oliveira’nın pasında soldan hareketlenen Patrick van Aanholt kale sahası üzerine ortaladı. 2 savunmacının arasından Gomis vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Gaziantep FK soldan geldi. Hanousek’in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Figueiredo vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens rakibinden sıyrılıp çaprazdaki Oliveira’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Günay topu güçlükle kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken sarı-kırmızılı ekip 45. dakikada Abdülkerim’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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