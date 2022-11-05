Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ taraftan Rashica’nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper kafayla indirdi. Icardi’nin gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
28. dakikada Gedson Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss’in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk’in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
34. dakikada Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens’in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular kaleye göndermek isterken Beşiktaş savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Emre Taşdemir xx, Torreira xx, Oliveira xx, Barış Alper Yılmaz xxx, Rashica xx, Mertens xx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Emin Bayram, Midtsjo, Berkan Kutlu, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Gomis, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier x (Tayfur Bingöl dk. 40 x), Tayyip Talha Sanuç xx, Saiss xxx, Umut Meraş xx, Fernandes xx, Souza xx, Salih Uçan xx, N’koudou xx, Cenk Tosun xxx, Weghorst xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Wellinton, Dele Alli, Atiba, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Muleka
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Icardi (dk. 18) (Galatasaray), Cenk Tosun (dk. 28) (Beşiktaş)
Sarı kart: Mertens (Galatasaray)
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