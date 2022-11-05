34. dakikada Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens’in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular kaleye göndermek isterken Beşiktaş savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

28. dakikada Gedson Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss’in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk’in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

18. dakikada sağ taraftan Rashica’nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper kafayla indirdi. Icardi’nin gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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