Galatasaray - Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi

Galatasaray - Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi

81. dakikada sol taraftan Kazımcan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Seferovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onurcan oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

77. dakikada Abdulkerim’in hatalı geri pasında araya Borja girerek topa sahip oldu. Ceza sahası dışına kadar çıkan Muslera’yı geçip kaleye sokulan Borja’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

76. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hayrullah’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

65. dakikada Nelsson’un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı etkisiz vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

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