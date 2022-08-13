13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem’e aktardı. Kerem’in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi.

2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt’un içeri çevirdiği topa Sergen’in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan’da kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

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