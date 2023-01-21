34. dakikada Emre Taşdemir’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sergio Oliveira’dan seken topu Sacha Boey kontrol etti. Boey’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.

22. dakikada topla ilerleyen Mertens pasında ceza sahası içinde Icardi’yi topla buluşturdu. Icardi’nin sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Adriano’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nakajima, altı pas üzerindeki Larsson’a pasını aktardı. Larsson’un vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

4. dakikada Rasciha’nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Boey’un, ceza yayının sağından sol ayağıyla yaptığı plasesinde meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

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