Goller: Umut Nayir (dk. 11), Oğuz Gürbulak (dk. 39) (Ümraniyespor), Abdülkerim Bardakcı (dk. 32), Icardi (dk. 60 pen. ve 83) (Galatasaray)

83. dakikada sol çaprazdan Abdulkerim’in içeri çevirdiği topa Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

77. dakikada Avounou’nun Torreira’ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın sarı kart olarak değerlendirdi. Daha önce sarı kartı bulunan Avounou, kırmızı kartla oyundan atıldı.

71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Kerem’in topuk pasında Yunus ceza yayı üzerinde topla buluştu. Yunus’un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

59. dakikada ceza sahası içinde Popov’un topa elle müdahalesini hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.

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