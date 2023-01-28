90+3. dakikada defansın arkasına Larsson’un derinlemesine pasında topla buluşan Fredy sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı. 3-2

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FTA Antalyaspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti.

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