Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FTA Antalyaspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FTA Antalyaspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural’ın yakın direk dibine vuruşu ağlara gitti. 2-1
50. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ufuk Akyol’un vuruşu az farkla yandan auta gitti.
53. dakikada Larsson’un sol kanattan ortasında ceza sahasında topa bekletmeden vuran Larsson’un şutunu kaleci kurtardı. Dönen topa hareketlenen Doğukan Sinik’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı, rakip savunma oyuncusu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
54. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
56. dakikada orta sahadan atılan uzun pasa hareketlenen Onur Ayık’ın ceza sahası sol çaprazından sert şutu ağlara gitti. 2-2
68. dakikada Fernando’nun sağ kanattan ceza sahası ortasında Larsson’un kafası yandan auta gitti.
90+3. dakikada defansın arkasına Larsson’un derinlemesine pasında topla buluşan Fredy sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı. 3-2
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Caner Özaral xx
FTA Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx (Amar dk. 72 x), Veysel Sarı xx, Güray Vural xxx, Erdal Rakip xx (Fredy dk. 88 ?), Fernando Martins xx, Larsson xxx, Doğukan Sinik xx (Ndao dk. 72 x), Nakajima x (Admir Mehmedi dk. 79 x), Sinan Gümüş x (Ufuk Akyol dk. 46 x)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Mustafa Erdilman, Ege Birsel
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Ümraniyespor: Orkun Özdemir x, Popov x, Isaac Sackey x, Epureanu x, Lenjani x, Oğuz Gürbulak xx (Serkan Göksu dk. 73 x), Avounou xx (Mrsic dk. 74 x), Kartal Kayra xx, Geraldo xx (Sekidika dk. 74 x), Bettaieb x (Onur Ayık dk. 14 xx, Gheorghe dk. 88 ?), Umut Nayir xx
Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Yunus Emre Mertoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Glumac
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Larsson (dk. 38), Güray Vural (dk. 48), Fredy (dk. 90+3) (FTA Antalyaspor), Umut Nayir (dk. 33), Onur Ayık (dk. 56) (HK Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Doğukan, Veysel, Fredy (FTA Antalyaspor), Sekidika (Ümraniyespor)
Yorumlar