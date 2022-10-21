Arif Ufuk Kahraman: “Kolay maç olmayacağını çok iyi biliyorduk”

Arif Ufuk Kahraman: “Kolay maç olmayacağını çok iyi biliyorduk”

90+7. dakikada Fernando Martins’in ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Gökdeniz Bayraktar’ın kafası üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Luyindama’nın vuruşunu kale çizgisi önünde Veysel Sarı tamamladı. VAR kontrolünün ardından hakem Ümit Öztürk golü verdi. 2-1

62. dakikada Proca, Ghacha’ya yaptığı faulün ardından ikici sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.

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