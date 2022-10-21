Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Ömer Toprak’ın kafa vuruşunu kaleci Jensen kornere gönderdi.
56. dakikada Ufuk Akyol’un hatalı pasında araya giren Ethemi’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
62. dakikada Proca, Ghacha’ya yaptığı faulün ardından ikici sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
71. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza alanı dışında önünde bulan Ufuk Akyol’un sert şutu kalecide kaldı.
90+7. dakikada Fernando Martins’in ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Gökdeniz Bayraktar’ın kafası üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Luyindama’nın vuruşunu kale çizgisi önünde Veysel Sarı tamamladı. VAR kontrolünün ardından hakem Ümit Öztürk golü verdi. 2-1
Stat: Corendon Airlenes Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çiçek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak x (Veysel Sarı dk. 90 xx), Luyindama xxx, Güray Vural xx, Fernando Martins xxx, Ufuk Akyol x (Soner Aydoğdu dk. 76 x), Larsson xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 76 xx), Nakajima x (Luiz Adriano dk. 63 x), Sinan Gümüş x (Ghacha dk. 46 x), Haji Wright x
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Admir Mehmedi, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
İstanbulspor: Jensen xx, Mehmet Yeşil x, Okan Erdoğan x, Mehremic xx, Oğuzhan Berber x (Kağan Miray dk. 78 x), Muammer Sarıkaya x, Rroca x, Ali Yaşar x (Tuncer Duhan Aksu dk. 65 x), Topalli x (Melih Kabasakal dk. 65 x), Ethemi xx (Abazaj dk. 57 x), Emir Kaan xx (İbrahim Yılmaz dk. 78 x)
Yedekler: Alp Arda, Abdullaj Dijlan Aydın, Aldın Cajic, Owusu, Guri
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Mehremic (dk. 26) (İstanbulspor), Fernando Martins (dk. 45), Veysel Sarı (dk. 90+7) (FTA Antalyaspor)
Kırmızı kart: Proca (dk. 62) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Wright, Larsson, Ghacha (FTA Antalyaspor), Mehmet Yeşil, Jensen, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
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