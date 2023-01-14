90+1. dakikada Nakajima’nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soner Aydoğdu’nun gelişine vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Fernando’nun orta sahada bir pozisyonda Serginho’ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

47. dakikada Fernando’nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Adriano meşin yuvarlığı arka tarafa yönlendirdi. Burada topla buluşan Veysel Sarı’nın diziyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında FTA Antalyaspor sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

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