Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında FTA Antalyaspor sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında FTA Antalyaspor sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Fernando’nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Adriano meşin yuvarlığı arka tarafa yönlendirdi. Burada topla buluşan Veysel Sarı’nın diziyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
58. dakikada Luiz Adriano’nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nakajima’nın set şutunu kaleci kornere çeldi.
59. dakikada Fernando’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Larsson’un pasında topla buluşan Luiz Adriano’nun vuruşu uzak kale direği dibinden ağlara gitti. 2-1
62. dakikada Fernando’nun orta sahada bir pozisyonda Serginho’ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando’ya direkt kırmızı kart gösterdi.
79. dakikada sol kanattan Alper Uludağ’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+1. dakikada Nakajima’nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soner Aydoğdu’nun gelişine vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Volkan Ahmet Narinç xx
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx (Kudriashov dk. 83 ?), Ömer Toprak xxx, Veysel Sarı xx, Güray Vural xxx, Ufuk Akyol xx, Fernando Martins xx, Doğukan Sinik xx (Nkajima dk. 57), Larsson x (Cemali Sertel dk. 67), Sinan Gümüş x (Soner Aydoğdu dk. 67 x), Luiz Adriano xxx (Admir Mehmedi dk. 83 ?)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Ndao, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Arias xx, Alexis Perez xx, Alper Uludağ xxx, Meija xx, Campuzano xx (Görkem Sağlam dk. 78 x), Serginho xx, Borja Sainz xxx, Kuwas x (Savicevic dk. 54 x), Riad Bajic xxx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Doğukan Sinik (dk. 4), Luiz Adriano (dk. 60) (FTA Antalyaspor), Borja Saiz (dk. 40), Bajic (dk. 79)(Giresunspor)
Kırmızı kart: Fernando Martins (dk. 62) (FTA Antalyaspor)
Sarı kartlar: Camali Sertel, Ufuk Akyol, Kudriashov (FTA Antalyaspor), Savicevic, Alper Uludağ, Meja, Ariaz (Giresunspor)
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