Başakşehir, Caner Erkin’i transfer etti

Başakşehir, Caner Erkin’i transfer etti

25. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik’in vuruşunu kaleci Orkun çeldi. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş’ün şutunda da Orkun bir kez daha gole izin vermedi.

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