Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası çağ çaprazından içeri giren Ethemi’nin şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
22. dakikada Güray Vural’ın soldan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright’ın şutu üstten auta gitti.
24. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta, Larsoon’un şutu kalecide kaldı.
27. dakikada ceza sahası içinde Emir Gültekin’in arka direğe yönelen röveşatasını Mehremic dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1
35. dakikada Nakajima’nın ara pasında ceza sahasına giren Larsson’un vuruşu kalecinin ayağından kornere çıktı.
36. dakikada sağ kanattan Fernando’nun ceza alanı içine kestiği ortada Luyındama’nın kafası kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya’nın şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.
44. Ethemi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emir Gültekin’in şutunu kaleci çıkardı.
45. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fernando Martins’in şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
Stat: Corendon Airlenes Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk x, Samet Çiçek x, Ömer Tevfik Özkoç x
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal x, Bünyamin Balcı x, Ömer Toprak x, Luyindama x, Güray Vural x, Fernando Martins xx, Ufuk Akyol x, Larsson x, Nakajima x, Sinan Gümüş x, Haji Wright x
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano, Kudriashov, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar, Ghacha, Hakan Özmert, Veysel Sarı
Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk
İstanbulspor: Jensenx, Mehmet Yeşil x, Okan Erdoğan x, Mehremic xx, Oğuzhan Berber x, Muammer Sarıkaya x, Rroca x, Ali Yaşar x, Topalli x, Ethemi xx, Emir Kaan x
Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan Aksu, Abazaj, Abdullaj Dıjlan Aydın, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Owusu, Melih Kabasakal, Guri, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Mehremic (dk. 26) (İstanbulspor), Fernando Martins (dk. 45) (FTA Antalyaspor)
Sarı kartlar: Wright (FTA Antalyaspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)
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