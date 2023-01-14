16. dakikada Larsson’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik’in içeriye doldurduğu ve kaleye yönelen topu kaleci tokatladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

4. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Doğukan Sinik, ceza yayı içinden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

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