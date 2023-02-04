Erzurumspor FK, Bilazer ile yollarını ayırdı

Erzurumspor FK, Bilazer ile yollarını ayırdı

90+7. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yan direğe çarparak dışarı gitti.

48. dakikada ceza sahasına giren Lazar Markovic’in vuruşu defanstan döndü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top önce rakip oyunculara, daha sonra yine Antalyasporlu defans oyuncularına çarparak yan kale direğinden kornere gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yi 1-0 mağlup etti.

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