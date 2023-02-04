Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına giren Lazar Markovic’in vuruşu defanstan döndü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top önce rakip oyunculara, daha sonra yine Antalyasporlu defans oyuncularına çarparak yan kale direğinden kornere gitti.
67. dakikada Fernando’nun sol kanattan kullandığı köşe atışında Luiaz Adriano’nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
74. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Markovic’in orta şut karışımı vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
90+7. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yan direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Burak Pakkan xx, Kamil Çetin xx, Mert Bulut xx
FTA Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx (Amar dk. 58 xx), Veysel Sarı xx, Güray Vural xx, Fredy xxx (Mehmedi dk. 80 ?), Fernando Martins xxx, Doğukan Sinik x (Ghacha dk. 64 xx), Larsson xx (Erdal Rakip dk. 64 x), Alassane Ndao x (Floranus dk. 78 x), Luiz Adriano xx
Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Mustafa Erdilman, Emre Uzun
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Ömürcan Artan x (Veliu dk. 46 x), Ertuğrul Ersoy x, Arda Kızıldağ x, Hanousek x, Jevtovic x, Kitsiou x, Furkan Soyalp xx (Mirza Cihan dk. 84 ?), Maxim x, Markovic x, Figueiredo x
Yedekler: Erten Ersu, Berkan Küpelikılınç, Halil İbrahim Pehlivan, Abdülkerim Çakar, Onurhan Babuşcu, Merkel, Stankovski
Teknik Sorumlu: Erdal Güneş
Gol: Fredy (dk. 29) (FTA Antalyaspor)
Kırmızı kart: Markovic (dk. 90) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Furkan Soyalp, Günay Güvenç, Markovic, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Larsson, Fernando, Fredy (FTA Antalyaspor)
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