Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Luiz Adrino’nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.
25. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
29. dakikada Luiz Adriano’nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’in düzgün vuruşu ağlara gitti. 1-0
39. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Burak Pakkan x, Kamil Çetin x, Mert Bulut x
FTA Antalyaspor: Helton Leite x, Bünyamin Balcı x, Ömer Toprak x, Veysel Sarı x, Güray Vural x, Fredy xx, Fernando Martins x, Doğukan Sinik x, Larsson x, Alassane Ndao x, Luiz Adriano xx
Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Ghacha, Mustafa Erdilman, Emre Uzun
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Ömürcan Artan x, Ertuğrul Ersoy x, Arda Kızıldağ x, Hanousek x, Jevtovic x, Kitsiou x, Furkan Soyalp x, Maxim x, Markovic x, Figueiredo x
Yedekler: Erten Ersu, Berkan Küpelikılınç, Veliu Halil İbrahim Pehlivan, Abdülkerim Çakar, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Merkel, Stankovski
Teknik Sorumlu: Erdal Güneş
Gol: Fredy (dk. 29) (FTA Antalyaspor)
Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Larsson, Fernando (FTA Antalyaspor)
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