24. dakikada Luiz Adrino’nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.

Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya akın etti

Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya akın etti

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