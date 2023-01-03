Alanyaspor, Marafona ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Marafona ile yollarını ayırdı

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan altı pas içine kestiği ortada Serdar Aziz’in kafası üst direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı arka direğe kestiği ortaya diziyle yaptığı vuruş üstten auta gitti.

14. dakikada Güray Vural’ın sol kanttan ceza alanı içine kestiği ortada Wright’ın altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0

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