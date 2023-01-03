Süper Lig’in 17. haftasında FTA Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Süper Lig’in 17. haftasında FTA Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Wright’ın pasında topla buluşan Luiz Adriano’nun ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.
11. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içi sol kanatta önünde bulan King’in vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
14. dakikada Güray Vural’ın sol kanttan ceza alanı içine kestiği ortada Wright’ın altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı arka direğe kestiği ortaya diziyle yaptığı vuruş üstten auta gitti.
29. dakikada oluşan karambolde ceza sahası içinde topu önünde bulan Rossi’nin plase vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan altı pas içine kestiği ortada Serdar Aziz’in kafası üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Çağlar Uyarcan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Veysel Sarı xx, Cemali Sertel xx, Ufuk Akyol xx, Fernando Martins xx, Fredy xx, Güray Vural xx, Luiz Adriano xx, Haji Wright xx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Soner Aydoğdu, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Mustafa Erdilman, Erkan Eyibil, Sinan Gümüş, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Osayi-Samuel x, Serdar Aziz x, Szalai x, Ferdi Kadıoğlu xx, Arao xx, Diego Rossi xx, Crespo xx, Lincoln xx, Joshua King xx, Batshuayi x
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Gol: Wright (dk. 14) (FTA Antalyaspor)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Fernando, Fredy (FT Antalyaspor)
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