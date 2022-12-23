Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta açılış maçında FTA Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta açılış maçında FTA Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ kanattan Emre Kılınç’ın köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler’in kafası yandan auta gitti.
63. dakikada Fernado’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Luiz Adriano’nun gelişine vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Malcuit, pasını kale çizgisi üzerindeki Jese’ye bıraktı, bu futbolunun gelişine dokunuşu ağlarla buluştu. 0-1
86. dakikada Bünyamin Balcı’nın ceza alanı sağ çaprazından kale içine yerden gönderdiği topa Wright’ın gelişine sert vuruşu yandan auta gitti.
90+8. dakikada Zahid’in pasıyla ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Bilal Gölen xx, Murat Altan xx
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal x, Bünyamin Balcı x, Ömer Toprak x, Veysel Sarı x, Güray Vural x (Cemali Sertel dk. 83 ?), Ufuk Akyol x (Fredy dk. 76 x), Fernando Martins xx, Ghacha x (Admir Mehmedi dk. 76 x), Larsson x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61 x), Luiz Adriano x, Haji Wright x
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Soner Aydoğdu, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
MKE Ankaragücü: Bahadır xx, Malcuit xxx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Taylan Antalyalı xx (Diack dk. 79 x), Tolga Cigerci xx, Beridze xx (Jese dk. 64 xxx), Emre Kılınç xx (Chatzigiovanis dk. 79 x), Pedrinho xx (Zahid dk. 89 ?), Sowe xxx
Yedekler: Nurullah Aslan, Marlon, Şahverdi Çetin, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Jese (dk. 64), Sowe (dk. 90+8) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Radakovic, Bahadır Güngördü (MKE Ankaragücü), Luiz Adriano, Fernando (FTA Antalyaspor)
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