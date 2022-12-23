64. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Malcuit, pasını kale çizgisi üzerindeki Jese’ye bıraktı, bu futbolunun gelişine dokunuşu ağlarla buluştu. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta açılış maçında FTA Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup oldu.

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