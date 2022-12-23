Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

44. dakikada savunmanın hatasında araya giren Luiz Adriano’nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.

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