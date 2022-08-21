Goller: Fernando (dk. 14), Wright (dk. 40 pen ve 90+7), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 81 ve 90+6) (FT Antalyaspor), Bardhi (dk. 46 ve 73 (Trabzonspor)

90+7. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Wright, savunma oyuncularını oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti. 5-2

81. dakikada savunmanın hatasında topla ilerleyip ceza alanına giren Wright, pasını penaltı noktası üzerindeki Gökdeniz Bayrakdar’a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

66. dakikada Larsson’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 5-2 mağlup etti.

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