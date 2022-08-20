39. dakikada Luiz Adriano’nun pasında ceza sahası içinde topu alan Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada Bakesatas’ın sol kanattan ceza sahası içinde yaptığı ortada ortada Conelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.

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