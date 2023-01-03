Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Szalai’nin sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada King’in kafası yan kale direğinden oyun alana döndü. Dönen topu Batshuayi kafayla ağlara gönderdi. 1-1
60. dakikada sol kanattan King’n kestiği ortada Batshuayi’nin kafası Güray Vural’ın eline çarptı. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2
70. dakikada Ufuk Akyol’un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Wright’ın kafası üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Çağlar Uyarcan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
FT Antalyaspor: Alperen Uysal x, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak x (Mustafa Erdilman dk. 85 ?), Veysel Sarı x, Cemali Sertel xx, Ufuk Akyol x (Soner Aydoğdu dk. 78 x), Fernando Martins xx, Fredy x (Sinan Gümüş dk. 67 x), Güray Vural xx, Luiz Adriano x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 67 x), Haji Wright xx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Kudriashov, Erkan Eyibil, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Henrique(dk. 90+9 ?), Arao xx, Diego Rossi xx (İrfan Can dk. 67 xx), Crespo xx (Zajc dk. 67 xx), Lincoln xx (Emre Mor dk. 46 xx), Batshuayi xxx (Alioski dk. 85 ?), Joshua King xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, İsmail Yüksek
Teknik direktör: Jorge Fernando Pinheiro Jesus
Goller:Wright (dk. 14) (FT Antalyaspor), Batshuayi (dk. 55 ve 62 pen.)(Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Alioski (Fenerbahçe, Fernando, Fredy, Güray Vural, Gökdeniz Bayrakdar (FT Antalyaspor)
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