Goller:Wright (dk. 14) (FT Antalyaspor), Batshuayi (dk. 55 ve 62 pen.)(Fenerbahçe)

74. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Wright’ın kafası üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada sol kanattan King’n kestiği ortada Batshuayi’nin kafası Güray Vural’ın eline çarptı. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

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