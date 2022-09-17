Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası içinde Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Onyekuru’nun yarım volesinde top üstten auta gitti.
22. dakikada Adana Demirsporlu savunma oyuncularından topu kapan Bünyamin Balcı, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yerden sert vurdu, top kale direğinin yanından auta gitti.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Belhanda’nın yerden pasında topla buluşan Onyekuru topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Yusuf Sarı’nın sert şutunu kaleci Boffin çelerek uzaklaştırdı.
Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Bahtiyar Birinci xx, Cemil Tunç xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov x, Güray Vural xx, Soner Aydoğdu x, Fredy xx, Ghacha xx, Ndao xx, Luiz Adriano x (Ufuk Akyol dk. 13 x), Wright xx
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Gökdeniz Bayrakdar, Sam, Nakajima, Luyindama, Sinan Gümüş, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Samet Akaydın xx, Rakitsky xx, Rodrigues xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Gökhan İnler xx, Yusuf Sarı xx, Belhanda x, Emre Akbaba x (Semih Güler dk. 43 x), Onyekuru xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Adburrahim Dursun, Bjarnason, Assombbalonga, Akintola, İsmail Çokçalış, Guldbrandsen, Dzyuba, Benjamin Stambouli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Belhanda (dk. 1) (Adana Demirspor)
Kırmızı kartlar: Soner Aydoğdu (dk. 7) (Antalyaspor), Rakitskyi (dk. 39) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Rodrigues (Adana Demirspor)
Yorumlar