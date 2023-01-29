Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen., 39, 52 ve 69), Batshuayi (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa)

90+2. dakikada Rossi’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Emre Mor’un ıskaladığı top sol çaprazda bulunan Batshuayi’nin önünde kaldı. Batshuayi sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1

72. dakikada Valencia’nın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Rossi’nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Arda Güler’in sol ayağının dışı ile verdiği pasta topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

64. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

62. dakikada Arda Güler’in ceza yayında Zajc ile verkaç yaptıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direği yanından dışarı gitti.

52. dakikada Arda Güler’in ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top üst kale direğine çarptı ve Valencia’nın önünde kaldı. Valencia’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-1’lik skorla mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.