Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Batshuayi’nin attığı golle 5-4 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Batshuayi’nin attığı golle 5-4 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Crespo’nun ceza sahasına göndermek istediği pasta meşin yuvarlak Caner Erkin’in eline çarptı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Valencia geçti. Bu futbolcu topu ve kaleci Viviano’yu farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 3-2

64. dakikada Kouassi’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Borini, Altay tarafından düşürülünce Hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada topun başına geçen Borini, penaltı atışında topu ve kaleci Altay’ı farklı köşelere göndererek, kalecinin solundan fileleri havalandırdı. 3-3

68. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Valencia, Pedro’yla paslaşıp şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda Lawrence’ın elle oynadığı gerekçesiyle Hakem Atilla Karaoğlan maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada kazanılan penaltı sonrasında topun başına bir kez daha Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcu ilk penaltıda olduğu gibi yine ters köşeye göndererek topu ağlarla buluşturdu. 4-3

83. dakikada Caner Erkin’in uzun taç atışında Caulker kafayla aşırttı. Szalai’nin kafayla uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce bu kez kafayı vuran Burak Kapacak oldu ve topu ağlara yolladı. 4-4

90+5. dakikada Atilla Szalai’nin gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Batshuayi ceza sahası içinde düzeltip sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 5-4

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Abdullah Bora Özkara xx

Fenerbahçe: Altay x, Osayi Samuel x, Gustavo x, Szalai x, Lincoln xx (Alioski dk. 76 xx), Crespo xxx, İsmail Yüksek xx, Emre Mor x (Rossi dk. 76 xx), İrfan Can x (Serdar Dursun dk. 88 ?), Valencia xxx (Serdar Aziz dk. 90+10 ?), Joao Pedro x (Batshuayi dk. 88 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Arda Güler, Zajc

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Karagümrük: Viviano x, Salih Dursun x (Burak Kapacak dk. 73 xx), Biraschi x, Shukurov x (Diagne dk. 82 ?), Caner Erkin x, Jimmy xxx, Dresevic xx, Ozdoev xxx (Lawrence dk. 52 x), Colley xxx (Caulker dk. 72 xx), Kouassi xxx, Borini xxx

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Kerim Frei, Levent Mercan, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Crespo (dk. 9), Valencia (dk. 28, dk. 62 pen. ve dk. 73 pen.), Batshuayi (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Borini (dk. 16 ve dk. 66 pen.), Kouassi (dk. 24), Burak Kapacak (dk. 83) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Salih Dursun, Shukurov, Lawrence, Borini, Pirlo (Teknik Direktör) (Karagümrük), Crespo (Fenerbahçe)