87. dakikada Arda Güler’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.

76. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 5-0

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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