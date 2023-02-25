Goller: Valencia (dk. 13 pen. ve 45+6), Joshua King (dk. 61), Attila Szalai (dk. 78) (Fenerbahçe)

Teknik Sorumlu: Joao de Deus

74. dakikada orta sahada topu alan Arda Güler rakiplerini çalımlayıp ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.

67. dakikada sağ kanatta bulunan Ferdi Kadıoğlu pasını Miha Zajc’a aktardı. Zajc’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.

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Göztepe ve Başakşehir depremzedeler için karşılaştı

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