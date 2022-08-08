87. dakikada Bruma’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun’un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada orta sahada topu alan Onur Ayık’ın ceza sahası içine girerken Luan Peres’in Onur’a yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada sol taraftan Diego Rossi ceza sahası içine girdi ve pasını Enner Valencia’ya aktardı. Valencia’nın bekletmeden pasında ise arka direkte topu alan Emre Mor’un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

54. dakikada sağ taraftan ilerleyen Ferdi Kadıoğlu’nun Emre Mor ile verkaçından sonra sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topta kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

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