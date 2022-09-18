44. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Valencia son çizgide pasını Pedro’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Leroy Fer kayarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Gustavo’nun yükselttiği topu ceza yayı önünde indiren Valencia dönerek yaptığı vuruşta kaleci Runarsson sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

5. dakikada Crespo kazandığı topu ceza sahası dışı sol çaprazdaki Valencia’ya aktardı. Topu kazanmak için araya giren Leroy Fer’in pası kısa düşerken ceza sahası içinde topla buluşan Rossi düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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