Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor)

29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

16. dakikada sağ taraftan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique’den seken top ceza sahası içinde Avounou’nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR’dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1 önde tamamladı.

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