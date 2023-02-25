Goller: Valencia (dk. 13 pen. ve 45+6)

Teknik Sorumlu: Joao de Deus

45+6. dakikada Ferdi’nin pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi bekletmeden arka direğe ortaladı. Topu iyi takip Valencia’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

22. dakikada Willian Arao ile kafa topuna yükselen Mame Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

13. dakikada penaltıyı kullanan Enner Valencia’nın şutunda kaleci Erhan’ın elinden seken top iki direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.