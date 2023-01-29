Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen. ve 39) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa)

39. dakikada Arda Güler’in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi’nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu.. 2-1

37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem’in sağından ağlara yolladı. 1-1

35. dakikada Valencia’nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem’in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.

34. dakikada Batshuayi’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Ahmet Engin’in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall’ın şutu Lincoln’e de çarparak filelere gitti. 0-1

20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia’nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem’de kaldı.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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