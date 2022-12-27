26. dakikada Ferdi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Batshuayi bekletmeden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

20. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Joshua King’in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu. 1-0

7. dakikada Ribeiro’nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

5. dakikada orta sahadan aldığı topla sağdan raki ceza sahasına giren Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Erce bu pozisyonda gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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