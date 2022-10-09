45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci bekletmeden arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önceyi kafayı vuran Valencia topu filelere göndermeyi başardı. 2-2

24. dakikada orta sahada topla buluşan Borini, Szalai’den dönerek sıyrıldı ve ceza sahasına giren Kouassi’yi gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Karagümrük öne geçti. 1-2

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Colley, Szalai’den sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Borini, Gustavo’dan sıyrılıp çok sert vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

11. dakikada sol kanattan bindiren Caner Erkin bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada Borini savunmadan önce kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

9. dakikada İsmail Yüksek’in topuk pasında orta sahada topla buluşan Crespo ceza sahası önüne kadar gelip önünü boşalttı ve uzaktan çok sert vurarak topu ağlara yolladı. 1-0

7. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can kullandı. Kafalardan seken topu Viviano yumrukladı ancak meşin yuvarlak İsmail Yüksek’te kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Viviano gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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