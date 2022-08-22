41. dakikada Adana Demirsporlu futbolcular kendi yarı sahasından çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Serdar Dursun’a çarpan top, Valencia’nın önünde kaldı. Hızla rakip kaleye ilerleyen Enner Valencia, kaleci Ertaç’ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

20. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

17.dakikada Emre Mor seri çalımlarla ilerledikten sonra Enner Valencia’yı topla buluşturdu. Valencia topa vurmaya çalışırken Rodrigues’in müdahalesi ile yer kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Abdulkadir Bitigen, VAR’ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile bitti.

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