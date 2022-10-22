Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

84. dakikada Willian Arao’nun pasında topu alan Diego Rossi’nin ceza yayının solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia’dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti.

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