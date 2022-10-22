Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Migeul Crespo’nun sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia’dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Migeul Crespo’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gustavo Henrique’nin indirdiği topla kale önünde buluşan Serdar Aziz’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Stefano Okaka’nın pasında sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
79. dakikada Willian Arao’nun ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
82. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içinin solunda topla buluşan Lincoln’un çaprazdan vuruşunda Leo Duarte son anda topu kornere gönderdi.
84. dakikada Willian Arao’nun pasında topu alan Diego Rossi’nin ceza yayının solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+3. dakikada sağ kanattan Philippe Keny’nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Danijel Aleksic’in vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Bright Osayi-Samuel dk. 90+1 ?), İsmail Yüksek xx (Willian Arao dk. 68 x), Miguel Crespo xx, Lincoln xx, İrfan Can Kahveci xx (Joao Pedro dk. 74 x), Enner Valencia xx (Emre Mor dk. 74 xx), Michy Batshuayi xx (Diego Rossi dk. 74 xxx)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Serdar Dursun, Miha Zajc
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Mahmut Tekdemir xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx (Patryk Szysz dk. 87 ?), Berkay Özcan xx (Philippe Keny dk. 87 ?), Bertrand Traore xx (Danijel Aleksic dk. 80 ?), Serdar Gürler xx (Mounir Chouiar dk. 60 x), Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Batuhan Çelik, Francis Nzaba, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Diego Rossi (dk. 84) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
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