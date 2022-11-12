Goller: Valencia (dk. 19 pen.) (Fenerbahçe), Borja (dk. 71 ve dk. 83) (Giresunspor)

83. dakikada kendi yarı sahasından aldığı geri pasla kaleciye oynamayı düşünen Serdar Aziz bir anda topu Borja’ya kaptırdı. Bu ceza sahasına girer girmez bekletmeden Altay’ın yanından topu filelere gönderdi. 1-2

71. dakikada Alper’in soldan kale sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Borja’nın önünde kaldı. Bu futbolcu sol çaprazdan gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

40. dakikada orta sahadaki top kapma mücadelesinde Perez’e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Joao Pedro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

19. dakikada Ferdi’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

18. dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına kadar seri çalımlarla giden Ferdi Kadıoğlu, Arias’ın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada orta sahanın solunda rakibinden topu kapan Borja Sainz, ceza sahası önüne kadar gelip savunmanın arkasına sarkan Serginho’yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Altay topu kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

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