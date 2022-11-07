Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

78. dakikada sağdan kazanılan korneri İrfan Can kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Serdar Aziz uçarak kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

77. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can, çaprazdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

55. dakikada Alioski’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

48. dakikada Ziya’ya yaptığı hareket sonrasında yan hakemin uyarısıyla Hüseyin Göçek, Batshuayi’ye ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivsaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 55. dakikada Valencia’nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.